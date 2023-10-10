Игры даже получат поддержку связки «клавиатура-мышь».

Мобильные хиты Clash of Clans и Clash Royale, которые по праву считаются одними из самых популярных в мире игр для Android и iOS, в скором времени появятся на ПК. Компания-разработчик Supercell собирается портировать оба проекта официально, но без важных нюансов дело не обошлось.

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Дело в том, что и Clash of Clans, и Clash Royale будут выпущены на ПК не нативно, а через особый эмулятор от Google. Сама программа называется Google Play Games, по набору своих функций она во многом копирует популярные Android-эмуляторы, наподобие BlueStacks. Приятная особенность Google Play Games заключается в том, что она имеет полноценную интеграцию с сервисами Google и может похвастаться бесшовной синхронизацией между платформами (Android и ПК).

Глубокая интегрированность Google Play Games с сервисами головной компании вовсе не означает, что библиотека игр ПК-эмулятора Android совпадает с Google Play. Напротив, чтобы обеспечить работу своих мобильных игр на компьютерах, разработчики вынуждены проводить особые оптимизации совместно с Google.

Версии Clash of Clans и Clash Royale для ПК работают только через программу-надстройку Google Play Games. Зато портированные мобильные хиты могут похвастаться поддержкой управления с помощью клавиатуры и мыши, а также оптимизированной графикой и высокой производительностью.

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На данный момент ПК-версии Clash of Clans и Clash Royale доступны только в Канаде, Чили и Сингапуре. О запуске в других странах, где официально работает сервис Google Play Games.