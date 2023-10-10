Действие в игре происходит после завершения Первой мировой.

Издательство THQ Nordic совместно с разработчиками из Ashborne Games опубликовали новый трейлер Last Train Home — стратегии, геймплей которой неразрывно связан с путешествием на бронепоезде. В новом видеоролике авторы не только показали свежие геймплейные кадры, но также объявили дату релиза и сообщили о выпуске демоверсии.

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Действие Last Train Home происходит вскоре после завершения Первой мировой войны. В описании к стратегии указано, что игроков ждёт «отчаянное путешествие по морозным и разорённым Гражданской войной землям». Главная цель — провести солдат Чехословацкого легиона на бронепоезде до Владивостока, чтобы они смогли отправиться домой. Разумеется, по пути им будут встречаться разного рода опасности и трудности. Поэтому всей колонне важно поддерживать боеспособность и боевой дух, а также тщательно планировать расход ресурсов.

По ходу движения поезда в Last Train Home игроку нужно будет периодически выпускать бойцов для выполнения разного рода заданий. Перед этим важно тщательно продумать тактику, не забывать правильно использовать все доступные навыки солдат и беречь людей как зеницу ока. Решения, которые станет принимать игрок по ходу путешествия, будут напрямую влиять на судьбу его подопечных.

Разработчики из Ashborne Games утверждают, что их игра основана на реальных событиях. Пользователям предстоит повторить путь воинских эшелонов Чехословацкого легиона, чья дорога на родину, только что обретшую независимость, лежала через Сибирь. Судьба последнего поезда домой — в руках игрока.

Сам поезд здесь — это полноценная база, где игрок будет раздавать роли своим подопечным, заниматься созданием нужной экипировки, прокачивать вагоны состава, и, что самое главное, обеспечивать непрерывную поездку.

«Вас ждёт отчаянное путешествие по морозным, разорённым Гражданской войной землям. Ваша цель — провезти солдат Чехословацкого легиона на бронепоезде до Владивостока, чтобы они смогли отправиться домой. Но путь будет полон опасностей и невзгод.

Решения, что вы принимаете по ходу путешествия, будут напрямую влиять на судьбу ваших подопечных. Игра основана на реальных событиях – вам предстоит повторить путь воинских эшелонов Чехословацкого легиона, чья дорога на родину, только что обретшую независимость, лежала через Сибирь. Судьба последнего поезда домой – в ваших руках», — гласит официальное описание проекта.

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Стратегия Last Train Home поступит в продажу 28 ноября на ПК. Заявлен текстовый перевод на русский язык, заинтересованные также могут опробовать бесплатную демоверсию в Steam.