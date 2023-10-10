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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра The Thaumaturge в декорациях Варшавы начала прошлого века получила точную дату выхода
Проект создан на базе движка Unreal Engine 5.

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Разработчики из студии Fool’s Theory совместно с издательством 11 bit studios назвали точную дату релиза The Thaumaturge — своей ролевой игры с, как утверждается, глубоким сюжетом и непростыми моральными дилеммами. Она создана на базе Unreal Engine 5, поскольку её авторы хотят представить игрокам «детализированный изысканный игровой мир».

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Действие проекта, напомним, происходит в декорациях альтернативной версии Варшавы 20-го века. The Thaumaturge поступит в продажу 5 декабря на ПК (Steam, EGS, GOG), а в начале 2024-го заглянет ещё на PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Из уникальных особенностей игры следует отметить уникальную тактическую систему боя, продуманную систему развития персонажа, наличие детективных элементов и сложных моральных дилемм. А ещё в здешнем мире присутствуют потусторонние силы и таинственные существа, которых называют салюторами.

События The Thaumaturge происходят в альтернативной Варшаве 1905 года. Тауматургия здесь считается одновременно даром и проклятием, актуально это и для главного героя по имени Виктор Шульски.

Протагонист ищет потусторонних существ и тех, в кого они вселились. Последних и называют салюторами, и с ними могут совладать только тауматурги. Главный герой, как и полагается, может видеть тайны, скрытые в человеческой душе, и говорить с Тьмой. «Виктор знает как никто другой, что у каждого есть собственные демоны», — поясняют разработчики.

Боевая система The Thaumaturge позволяет сочетать физические атаки и навыки со сверхъестественной силой салюторов. Виктор Шульски сможет влиять на умы людей и подчинять их своей воле. Он также сможет разбираться в уникальных способностях потусторонних существ, чтобы познать мир и более эффективно расправляться с врагами.

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«Познакомьтесь с малоизвестной, детально воссозданной Варшавой XX-го века. Городом, где богатство и беззаконие часто неразделимы. Встретьте исторических личностей этого периода и узнайте их роль в судьбе мира», — рассказывают о мире своего проекта разработчики из Fool’s Theory.

#11 bit studios #fools theory #the thaumaturge
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