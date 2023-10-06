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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
CD Projekt RED о сиквеле Cyberpunk 2077: его разработка находится на стадии «концептуального дизайна»
Что бы это ни значило.

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О том, что на Cyberpunk 2077 данная ставшая уже сверхпопулярной франшиза не закончится, разработчики из польской студии CD Projekt RED говорили практически с самого начала, никогда этого не скрывая. Хорошо это или плохо, сейчас рассуждать слишком преждевременно, но процесс производства сиквела идёт, причём, достаточно активно.

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Как сообщил творческий руководитель студии Адам Бадовский, на данный момент разработка продолжения Cyberpunk 2077 находится на стадии «концептуального дизайна». Что скрывается за данным термином, ведомо, по всей видимости, только сотрудникам CD Projekt RED, но предположим, что речь идёт о самом-самом-самом раннем этапе создания будущей игры: когда ещё даже её концепции не существует, а прорабатываются только смые начальные идеи будущего проекта.

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Из этого, естественно, следует вывод о том, что продолжение Cyberpunk 2077 мы не увидим ещё на протяжении как минимум нескольких лет.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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