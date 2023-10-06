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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
СМИ: Сделка между Microsoft и Activision Blizzard будет закрыта 13 октября — это будет пятница
Microsoft вместо ненужного символизма лучше бы делом занялась.

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Процесс приобретения Activision Blizzard со стороны Microsoft откровенно затянулся. Оно и понятно: холдинг имеет колоссальные размеры и, учитывая тот факт, что редмондцы уже до этого скупили несколько десятков коллективов, здесь повод хорошенько поработать антимонопольным органам. Вот на протяжении без малого двух лет они и работали, чем изрядно и затянули весь процесс, который, по замыслу Microsoft, должен был закончиться ещё в июне текущего года.

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Что ж, по всей видимости, процесс наконец-то подбирается к своему логическому завершению: как сообщило издание The Verge со ссылкой на свои осведомлённые источники, о закрытии сделки между Microsoft и Activision Blizzard планируется объявить в следующую пятницу, 13 октября.

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Мы сейчас не будем комментировать выбранную Microsoft дату, поскольку ненужный символизм это, мягко говоря, не то, что сейчас нужно компании. Что до Activision Blizzard, то следует помнить, что ключевыми «генераторами денег» в этом холдинге являются, собственно, Activision и все подотчётные ей студии, в основном занимающиеся разработкой игр серии Call of Duty, а также подразделение King, занимающееся приносящими колоссальный доход мобильными «убивалками времени» вроде Candy Crush. Что до Blizzard, то за последние 10 лет из относительно успешных продуктов некогда великой студии мы имеем разве что Diablo IV. И то, довольно быстро волна популярности утекла обратно в океан.

#microsoft #blizzard #activision #activision blizzard #king
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