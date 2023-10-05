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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 25 миллионов копий, у дополнения Phantom Liberty набралось уже 3 миллиона
За прошедший год было продано 5 миллионов Cyberpunk 2077.

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На презентации для инвесторов компания CD Projekt RED представила важную информацию, которая затрагивает тему коммерческого успеха ролевого экшена Cyberpunk 2077 и недавно вышедшего дополнения Phantom Liberty.

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По самым свежим данным, общие продажи оригинального Cyberpunk 2077 превысили 25 миллионов копий. В последний раз разработчики рассказывали об успехах проекта в сентябре прошлого года — тогда было объявлено, что его купили 20 миллионов раз. Поляки особым образом подчёркивают, что Cyberpunk 2077 продаётся заметно быстрее, чем третий «Ведьмак» за аналогичный период.

Продажи дополнения Phantom Liberty превысили 3 миллиона копий. На разработку DLC студия CD Projekt RED потратила 63 миллиона долларов, ещё 22 миллиона ушло на маркетинг. С популярностью на отдельно взятых платформах дела обстоят довольно интересно: 68 % продаж Phantom Liberty пришлось на ПК, ещё 20 % — на PlayStation 5, оставшиеся 12 % достались Xbox Series X и S.

Аддон Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 вышел 26 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X и S. За это время проект собрал в Steam свыше 6700 отзывов, их которых 88 % являются положительными. После выхода дополнения «онлайн» Cyberpunk 2077 сейчас держится на отметке в 145 тысяч человек при 180 тысячах в пиковые часы.

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Любопытно, что интерес к Starfield у аудитории Steam стремительно угасает — только 59 тысяч при 82 в «пике». Последний проект от Bethesda получил самый худший рейтинг в Steam (74 % одобрения) — даже Fallout 76 смогла его обойти (75 % одобрения).

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
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