По сути, это рескин Stardew Valley, и этим, собственно, всё сказано.

В своё время очаровательный симулятор фермера Stardew Valley сумел стать одной из самых популярных игр всех времён и народов, на фоне чего её разработчик, Эрик Барон, решил не терять времени даром и анонсировал свой следующий проект под названием Haunted Chocolatier. По сути, новинка представляет собой «рескин» Stardew Valley, в котором мы будем заниматься не фермерством, а обустройством магазина различных изделий из шоколада.

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Когда новинка появится в продаже, неизвестно, поскольку на фоне бешеной популярности уже проверенной Stardew Valley Барон всё-таки старается ковать железо, пока горячо, продолжая поддерживать свой первоначальный продукт. В любом случае, популярность Stardew Valley не вечна, и рано или поздно придётся переключить всё своё внимание, время и усилия именно на Haunted Chocolatier. Ну а пока что нашему вниманию были представлены свежие снимки экрана будущего проекта.