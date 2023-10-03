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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare III под песню от Эминема
Игра выходит 10 ноября.

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Разработчики из студии Sledgehammer Games совместно с издательством Activision опубликовали геймплейный трейлер многопользовательского режима Call of Duty: Modern Warfare III. В представленном видео нам показывают кадры из матчей на разных локациях — с эффектными добиваниями, взрывами, дронами, «водными процедурами» и другими весёлыми вещами.

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Трейлер также напоминает, что на старте в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare III будет 16 карт, разнообразие оружия и обликов для него, а также уникальные анимации (тоже для оружия). А для подбадривания зрителя трейлер снабдили композицией «Till I Collapse» от рэперов Эминема и Nate Dogg.

Грядущий проект является прямым продолжением Call of Duty: Modern Warfare II, в котором капитан Прайс и ОТГ-141 противостоят величайшей угрозе. По здешней легенде, главный злодей Владимир Макаров распространяет свою власть по всему миру, заставляя ОТГ-141 сражаться, как никогда раньше.

С помощью Modern Warfare III издательство собирается отметить отмечает 20-летие Call of Duty. Именно поэтому пул карт в мультиплеере игры состоит из легендарных сетевых локаций - как популярных, так и совершенно новых. Все 16 стартовых карт из оригинальной Modern Warfare 2 (2009 г.) были модернизированы новыми режимами и геймплейными функциями, и будут доступны при запуске, а более 12 совершенно новых основных карт 6х6 появятся в течение различных сезонов после выхода игры.

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Напомним, релиз Modern Warfare III должен состояться 10 ноября 2023 года на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PS5, PS4.

#activision #sledgehammer games #modern warfare iii
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