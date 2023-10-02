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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Зрелищный кооперативный шутер Ripout с пушкой-питомцем у главного героя выйдет в раннем доступе до конца октября
Объявлена точная дата.

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Разработчики из студии Pet Project Games совместно с издательством 3D Realms объявили точную дату выхода мрачного кооперативного шутера Ripout в раннем доступе. Как оказалось, опробовать проект поклонники жанра смогут уже до конца текущего месяца, но речь идёт только о версии для ПК, владельцам консолей придётся подождать до следующего года.

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Версия Ripout для раннего доступа будет доступна для полного прохождения — то есть, она действительно разрешит себя пройти от начала и до конца. Стартовую версию проекта снабдят практически всеми функциями и механиками, которые для него запланированы. Сотрудники Pet Project Games просто хотят улучшить своё детище в тесной кооперации с сообществом. В результате такого взаимодействия ранняя версия Ripout станет получать новые контент, технические улучшения и прочие минорные апдейты.

Ripout — это кооперативный хоррор-шутер, в котором игрокам нужно пробиваться сквозь заброшенные, кишащие мутантами космические корабли, коллекционируя лут и заниматься настройкой своего персонажа в поисках последнего оставшегося оплота человечества. Ключевая особенность проекта — это в буквальном смысле живая пушка-питомец главного героя. Геймеру предоставят уникальную возможность постоянно менять и модифицировать своё оружие, подбирая идеальное сочетание для своего стиля игры.

В режиме кооператива Ripout предложит выполнять разнообразные миссии и исследовать заброшенные корабли. Сами забеги будут вестись в рамках коротких 10-20-минутных сессий, которые никогда не повторятся из-за встроенной механики процедурно генерируемых уровней.

«Сражайтесь с генетически изменёнными существами, которые способны усиливать и перенастраивать себя, прикрепляя к своим телам меньших мутантов. Игрок никогда не будет знать, чего ожидать от своих врагов!

Наслаждайтесь бесконечной реиграбельностью и напряжением благодаря процедурно генерируемому дизайну уровней. А благодаря масштабируемой сложности Ripout вас ждут испытания для команд любого размера», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Ripout выйдет в раннем доступе 24 октября на ПК (Steam и GOG). По случаю скорого релиза авторы приготовили отдельный трейлер.

#3d realms #ripout #pet project games
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