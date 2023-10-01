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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Провальную Marvel’s Avengers сняли с продажи в сервисах цифровой дистрибуции
Совершенно закономерный итог.

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Осенью 2020 года очередной «супергеройский» проект Marvel’s Avengers постигла судьба, которую геймеры предрекали ей ещё задолго до релиза. Полный провал и потеря доверия к способностям Crystal Dynamics — это самое мягкое определение того, что произошло три года назад. Продажи у «Мстителей» неприемлемо для уровня данного проекта низкие, разговоры о данном проекта исключительно шуточные и ироничные, делать нечего, в Crystal Dynamics признали очевидное и в начале этого года заявили, что Marvel’s Avengers будет снята с продажи 30 сентября 2023 года.

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Вчера у геймеров была последняя возможность по какой-то неведомой причине закупиться игрой, тем более что в последние дни она предлагалась в сервисах цифровой дистрибуции со скидкой в 90 %.

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Хотя с продажи проект снят, у тех, кто его ранее приобрели, он останется в цифровых библиотеках до тех пор, пока эти самые цифровые библиотеки будут существовать. Ну или пока по тем или иным причинам, нередко сугубо политическим, они не будут из этих библиотек изъяты.

#crystal dynamics #marvels avengers
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