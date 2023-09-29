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Разработчики из компании CD Projekt RED объявили о скором выходе патча 2.01 для ролевого боевика Cyberpunk 2077. Это небольшое обновление правит некоторые ошибки в заданиях, исправляет проблему с повреждёнными сохранениями на PlayStation и увеличивает максимальный размер файла сохранения. Ещё одно важное изменение — улучшенная производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе (новая локация из дополнения Phantom Liberty).
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Полный список ключевых изменений выглядит следующим образом:
- Искажения, возникающие при выборе определенного варианта диалога при разговоре с Джонни в конце задания «Кукольный домик», больше не будут оставаться на экране.
- Во время задания «Пропуск в высшую лигу» Ви перестанет проваливаться в лифт, поднимаясь на 42 этаж, и умирать, если частота кадров низкая.
- Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе могли отображаться кнопки контроллера при игре с клавиатуры и мыши.
- Добавлена возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.
- «Заказ: Срочные новости» будет правильно активироваться, когда игрок приближается к зоне выполнения задания.
- Уровень громкости автомобильного радио будет настроен таким образом, чтобы по сравнению с другими звуками в игре, он не был слишком тихим.
- Устранена проблема с повреждёнными сохранениями на PlayStation и увеличен максимальный размер файла сохранения. Примечание: это не восстановит сохранения, повреждённые до обновления. Если у игроков возникла такая проблема, то нужно сделать отдельное сохранение текущего прохождения (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.
- Улучшится производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе.
Напомним, дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 поступило в продажу 26 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Новое DLC было тепло принято как простыми игроками, так и прессой.