Обновление также устраняет проблему с повреждёнными сохранениями на PlayStation.

Разработчики из компании CD Projekt RED объявили о скором выходе патча 2.01 для ролевого боевика Cyberpunk 2077. Это небольшое обновление правит некоторые ошибки в заданиях, исправляет проблему с повреждёнными сохранениями на PlayStation и увеличивает максимальный размер файла сохранения. Ещё одно важное изменение — улучшенная производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе (новая локация из дополнения Phantom Liberty).

реклама

Полный список ключевых изменений выглядит следующим образом:

Искажения, возникающие при выборе определенного варианта диалога при разговоре с Джонни в конце задания «Кукольный домик», больше не будут оставаться на экране.

Во время задания «Пропуск в высшую лигу» Ви перестанет проваливаться в лифт, поднимаясь на 42 этаж, и умирать, если частота кадров низкая.

Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе могли отображаться кнопки контроллера при игре с клавиатуры и мыши.

Добавлена возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.

«Заказ: Срочные новости» будет правильно активироваться, когда игрок приближается к зоне выполнения задания.

Уровень громкости автомобильного радио будет настроен таким образом, чтобы по сравнению с другими звуками в игре, он не был слишком тихим.

Устранена проблема с повреждёнными сохранениями на PlayStation и увеличен максимальный размер файла сохранения. Примечание: это не восстановит сохранения, повреждённые до обновления. Если у игроков возникла такая проблема, то нужно сделать отдельное сохранение текущего прохождения (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.

Улучшится производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 поступило в продажу 26 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Новое DLC было тепло принято как простыми игроками, так и прессой.