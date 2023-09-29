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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся релиз Torn Away — приключенческой игры об ужасах Второй мировой войны глазами 10-летней девочки Аси
Он про остарбайтеров — людей, насильно вывезенных из Восточной Европы для работы в нацистских трудовых лагерях.

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Разработчики из студии perelesoq совместно с Hawthorn Games выпустили в продажу Torn Away — приключенческую игру, которая предлагает взглянуть на ужасы Второй мировой войны глазами 10-летней девочки Аси. Это трогательная история о тяготах военного времени глазами маленькой девочки, вдохновлённой дневниками советских детей. Проект вышел в Steam и VK Play.

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Torn Away затрагивает тему остарбайтеров — людей, насильно вывезенных из Восточной Европы для работы в нацистских трудовых лагерях. Проект снабжён оригинальным саундтреком, вдохновлённым музыкой из фильмов Хаяо Миядзаки и кино французской новой волны. Описывая музыку своей игры, разработчик также вспоминают об экспериментальной электронике.

«Асе десять лет. Она хочет пускать кораблики по ручью, играть с друзьями во дворе и спешить домой, когда мама зовёт ужинать. Но Европа охвачена огнём Второй мировой войны, а миллионы советских людей угнаны на принудительные работы в Германию. Ася вместе с мамой оказались в их числе.

Спустя несколько невыносимых месяцев в трудовом лагере, Асе удаётся бежать. Теперь у неё одна дорога — домой.Помогите Асе вернуться к семье. Вам предстоит пересечь всю Германию и Польшу, чтобы добраться до Родины», — гласит трогающее описание игры в Steam.

Сами авторы называют Torn Away интерактивной историей, собранной из элементов приключенческих игр, стелс сайд-скроллеров и уровней от первого лица. По мере прохождения игроки будут попадать в мирные локации — это воспоминания героини о беззаботной жизни, дающие надежду о будущем.

Здесь также есть мини-игры, которые авторы называют «трогающими», а также элементы платформера со стелс-механикой (нужно будет прятаться от солдат и преодолевать препятствия) и кинематографичные уровни от первого лица. Все эти отдельно взятые эпизоды раскрываются с помощью визуального языка, собранного из элементов соцреализма и современной французской мультипликации.

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Публика в Steam пока принимает проект тепло. На момент написания данного материала Torn Away собрала 32 отзыва, и все они положительные. У проекта есть озвучка на русском языке. Голос Асе подарила двенадцатилетняя актриса Марта Козлова, лауреатка премии Ника за главную роль в фильме «Война Анны». Голос Варежки — Сергей Гилёв, игравший в «1941. Крылья над Берлином», «Пищеблоке» и «Триггере».

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