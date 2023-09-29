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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики экшена RoboCop: Rogue City открыли предзаказы и опубликовали системные требования
Игра доступна в российским и белорусском Steam.

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Издательство Nacon и разработчики из студии Teyon выпустили новый трейлер экшена RoboCop: Rogue City и объявили о старте приёма предзаказов. Если что, оформить покупку заранее можно и в российском регионе Steam. Шутер предложит игрокам стать культовым полицейским, получеловеком-полумашиной, и попытаться восстановить справедливость на опасных и охваченных преступностью улицах Старого Детройта.

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У хорошо знакомого главного героя на вооружении будет мощный Auto-9, а также другие 20 видов оружия, которые помогут разобраться с преступниками на всех этапах «этого захватывающего приключения». Геймеры будут исследовать открытые зоны и выполнять задания, опираясь на собственное чувство справедливости. По ходу прохождения роботу-полицейскому нужно будет искать улики, проводить допросы и поддерживать общественный порядок — это лишь часть его ежедневных задач в полиции. Но принимать решения надо осторожно: выбор может определить судьбу граждан и исход миссии.

В магазине Steam появились официальные системные требования RoboCop: Rogue City, но разработчики уже успели предупредить, что они ближе к релизу могут быть подвергнуты корректировке. Текущая информация по требованиям выглядит следующим образом.

Минимальные системные требования:

  • 64-разрядные процессор и операционная система;
  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 2600;
  • Оперативная память: 16 Гбайт
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) или AMD Radeon RX 480 (4 Гбайт).

Рекомендуемые системные требования:

  • 64-разрядные процессор и операционная система;
  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT;
  • Оперативная память: 16 Гбайт
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 (16 Гбайт).

Стандартное издание можно будет купить в Steam за 1699 рублей. В комплекте будет только одна игра, а также синяя броня для Робокопа из первого фильма классической трилогии с обликом Pitch Black для оружия в качестве бонусов за предзаказ.

Расширенное издание шутера в Steam уже стоит 1999 рублей, в него входят бонусы за предзаказ и дополнительный контент:

  • 48 часов раннего доступа;
  • цифровой артбук;
  • табельный дробовик OCP;
  • облик с повреждённой бронёй из первого фильма классической трилогии;
  • облик Prototype для пушки Auto-9.

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Шутер RoboCop: Rogue City поступит в продажу 2 ноября текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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