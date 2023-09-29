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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Bethesda анонсировала и выпустила The Elder Scrolls: Castles — полный аналог Fallout Shelter, но только в фэнтезийном антураже
Шестую часть «Свитков» придётся ещё долго ждать.

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Компания Bethesda без лишней помпы и маркетинговых представлений анонсировала и сразу выпустила мобильную игру The Elder Scrolls: Castles —полный, судя по описанию, аналог Fallout Shelter. Только вместо радиоактивных пустошей здесь бескрайние фэнтезийные земли.

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Сами авторы называют свой проект мобильной игрой, в которой можно управлять собственным замком и династией. У геймеров будет возможность наблюдать за своими поддаными, пока «уходят годы, семьи растут, а трон занимают новые правители».

The Elder Scrolls: Castles предлагает игрокам построить свой замок, постепенно увеличивать его размеры (комната за комнатой), определять жителей на разные работы, выстроить правильную цепочку поставок из других королевств и отправлять рыцарей на поиски приключений.

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В настоящий момент The Elder Scrolls: Castles доступна только на Android. Как и в случае с Fallout Shelter, это условно-бесплатный проект.

#bethesda #the elder scrolls castles
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