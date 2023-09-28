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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games объявила о сокращении 16 % штата — работу потеряют 830 человек
Интересно, как долго EGS ещё будет раздавать игры?

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Студия Epic Games сообщила своим сотрудникам о предстоящем сокращении штата. Сначала эту информацию опубликовало издание Blomberg со ссылкой на собственные источники, после чего руководство компании объявило о столь непопулярном решение лично.

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Выяснилось, что руководство Epic Games объявило своим подчинённым о готовящейся оптимизации численности сегодня, 28 сентября. Информация о сокращениях была также обнародована несколькими сотрудниками, которых отключили от корпоративного Slack.

Если говорить о масштабах сокращений, то работы лишатся около 830 сотрудников — это около 16 % штата. Необходимость в проведении сокращения назревала уже давно, поскольку в течение некоторого времени Epic Games «тратит больше, чем зарабатывает». Этот же тезис использовал глава компании Тим Суини в своём обращении для сотрудников.

Студия заявила о ликвидации 870 рабочих мест, но найм талантливых сотрудников продолжится. Более того, Тим Суини особым образом подчеркнул, что больше массовых увольнений в компании не планируется. Видимо, забыл добавить здесь вполне уместное слово «пока».

Epic Games также собирается провести собрание со всеми сотрудниками — в рамках мероприятия топ-менеджмент обсудит с подчинёнными сложившуюся ситуацию. Уволенные сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие за шесть месяцев и сохранение медицинских льгот на протяжении всего периода.

Epic Games является не только популярной королевской битвы Fortnite, но и не менее востребованного игрового движка Unreal Engine. В последние годы мы часто вспоминаем об этой компании благодаря цифровому магазину Epic Games Store, который каждый четверг (и сегодня тоже, если что) устраивает раздачи игр разных жанров.

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Помимо грядущего сокращения, Epic Games также урезать свои расходы путём избавления (то есть, продажи) от музыкального сервиса Bandcamp. Покупатель уже найден — по слухам, им станет Songtradr. Напомним, «эпики» приобрели Bandcamp в марте прошлого года.

#epic games
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