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Студия Epic Games сообщила своим сотрудникам о предстоящем сокращении штата. Сначала эту информацию опубликовало издание Blomberg со ссылкой на собственные источники, после чего руководство компании объявило о столь непопулярном решение лично.
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Выяснилось, что руководство Epic Games объявило своим подчинённым о готовящейся оптимизации численности сегодня, 28 сентября. Информация о сокращениях была также обнародована несколькими сотрудниками, которых отключили от корпоративного Slack.
Если говорить о масштабах сокращений, то работы лишатся около 830 сотрудников — это около 16 % штата. Необходимость в проведении сокращения назревала уже давно, поскольку в течение некоторого времени Epic Games «тратит больше, чем зарабатывает». Этот же тезис использовал глава компании Тим Суини в своём обращении для сотрудников.
Студия заявила о ликвидации 870 рабочих мест, но найм талантливых сотрудников продолжится. Более того, Тим Суини особым образом подчеркнул, что больше массовых увольнений в компании не планируется. Видимо, забыл добавить здесь вполне уместное слово «пока».
Epic Games также собирается провести собрание со всеми сотрудниками — в рамках мероприятия топ-менеджмент обсудит с подчинёнными сложившуюся ситуацию. Уволенные сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие за шесть месяцев и сохранение медицинских льгот на протяжении всего периода.
Epic Games является не только популярной королевской битвы Fortnite, но и не менее востребованного игрового движка Unreal Engine. В последние годы мы часто вспоминаем об этой компании благодаря цифровому магазину Epic Games Store, который каждый четверг (и сегодня тоже, если что) устраивает раздачи игр разных жанров.
Помимо грядущего сокращения, Epic Games также урезать свои расходы путём избавления (то есть, продажи) от музыкального сервиса Bandcamp. Покупатель уже найден — по слухам, им станет Songtradr. Напомним, «эпики» приобрели Bandcamp в марте прошлого года.