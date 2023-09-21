Изменений действительно очень, очень много.

Сегодня, 21 сентября, компания CD Projekt RED выпустила долгожданное крупное обновление 2.0 для своего ролевого экшена Cyberpunk 2077. Апдейт вышел на ПК, Xbox Series X и S, а также на PS5. Как мы уже писали сегодня чуть ранее, для корректной работы патча крайне важно поставить свежие драйверы от NVIDIA. За полным списком изменений следует обратиться к официальному сайту проекта, а мы сейчас постараемся перечислить самое главное.

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Бои:

Полиция Найт-Сити будет вас преследовать, если вы совершите преступление.

Типы патрулей и их поведение зависят от уровня розыска. Во время погони стражи порядка могут расставлять дорожные заграждения, подключать разные полицейские машины и даже вызывать ави «Макс-така».

Полицейские теперь присутствуют в игровом мире и активно патрулируют улицы Найт-Сити. Те из них, кто работает на местах преступлений, тоже участвуют в погонях.

Переговоры полицейских Найт-Сити теперь можно слушать по радио.

Бой во время вождения:

Добавлена возможность вести бой, управляя транспортным средством в режиме от первого или третьего лица. Находясь за рулём, вы можете пользоваться пистолетами, пистолетами-пулемётами и медикаментами, а также оружием, встроенным в некоторые транспортные средства. Управляя мотоциклом, вы можете вести рукопашный бой.

Шины транспортных средств теперь можно прострелить и разрезать.

Добавлены новые способности, позволяющие получить умения, связанные с транспортными средствами, в том числе взлом транспорта скриптами, увеличение урона при столкновениях, улучшение вмонтированного оружия, разрешение на включение имплантов «Сандевистан» и «Керезников», а также возможность быстро и стильно покинуть транспортное средство на ходу.

Транспортные средства отличаются по прочности. Машины с технологией «Хрустальный купол» получают дополнительную защиту.

Теперь вы можете стать свидетелем случайных автомобильных погонь с участием неигровых персонажей, состоящих в разных бандах.

Искусственный интеллект врагов:

Доработана реакция неигровых персонажей на увиденные гранаты и использование ими гранат.

Улучшено время реакции неигровых персонажей на приближение с фланга. Проработаны ситуации, когда одна группа неигровых персонажей присоединяется к другой группе, сражающейся с вами.

Способности и навыки главного героя подверглись тотальной переработке. Самих способностей стало меньше, но их значение для игрового процесса увеличилось. Вкладывая очки в деревья способностей, игрок откроет особые умения, в том числе режим разгона для нетраннеров, а также возможность стрелять разрядами из электромагнитного оружия, прилив адреналина для тех, кто делает акцент на силу, и тому подобное.

Из прочих изменений следует отметить следующее:

переработанная система создания предметов;

три дополнительные радиостанции — на одной из них в качестве ди-джея вещает Саша Грей;

поддержка технологии апскейлинга DLSS 3.5 с системой реконструкции лучей для трассировки;

упрощённый интерфейс телефона;

изменённый внешний вид и структура журнала заданий;

переработанное меню способностей и имплантов;

множество исправлений в заданиях — баги всё ещё случаются, как вы понимаете;

множество исправлений и улучшений, связанных со стабильностью и оптимизацией игры;

множество новых секретов в Найт-Сити;

добавлена аркадная мини-игра «Драма травмы», в которой можно получить выиграть особые награды;

наличие SSD теперь обязательно.

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Ещё отметим, что для повышения производительности и качества изображения на Xbox Series X и PlayStation 5 в режиме производительности целевое разрешение масштабирования изменено с динамического 4K на динамическое 1800p. За остальными подробностями по патчу советуем обратиться к официальному сайту.