А ещё про серийных убийц и фантомов игрока. Занятно, наверное.

Студия White Owls, основанная легендарными японскими разработчиками Хидэтаки «Swery65» Суэхиро и Гоити «Suda51» Судой, представила дебютный геймплейный своего 2,5D-экшена Hotel Barcelona. Анонс проекта состоялся ещё в 2019 году, но премьера игрового процесса состоялась только сегодня, 21 сентября, в рамках трансляции Xbox на игровой выставке Tokyo Game Show 2023.

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Действие Hotel Barcelona происходит, представьте себе, в отеле (очень большом), где прибыли на побывку самые известные серийные убийцы в США. Ещё одна интересная подробность заключается в том, что ключевая локация находится во временной петле.

Сам отель разделён на семь крупных локаций, у каждой из них есть своя уникальная особенность и босс. Для успешного завершения сюжетной кампании необходимо зачистить каждую из локаций и победить каждого защитника.

Наличие временной петли обыгрывается в Hotel Barcelona геймплейно: рядом с персонажем во время повторного прохождения уровня будет находиться его фантом, который станет повторять действия героя с его предыдущего забега. Всего же игрока может окружать до трёх его фантомов, но сами авторы говорят, что при освоении ключевых механик экшена можно будет обходиться и без подобных подсказок.

Ещё одна удивительная «фишка» Hotel Barcelona — нелинейные уровни. Это делает каждое прохождение уникальным: может случиться ситуация, когда игрок побежал в одну сторону, а его фантом — в другую.

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Hotel Barcelona поступит в продажу в 2024 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.