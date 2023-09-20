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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games вскоре начнёт возвращать деньги родителям, если они были потрачены детьми в Fortnite без их ведома
Всего будет компенсировано $245 миллионов.

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Регулирующие органы в США занялись рассылкой уведомлений родителям, которые пострадали от покупок их детей в онлайн-игре Fortnite. Это стало возможно после достигнутого ещё в декабре прошлого года соглашения между Epic Games и Федеральной торговой комиссией, которая обвинила студию в нарушении правил конфиденциальности в отношении детей и навязывании им внутриигровых покупок.

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В упомянутых выше уведомлениях говорится о возможности вернуть потраченные деньги. Сделать это нужно до 17 января 2024 года, на возврат средств претендует аж 37 миллионов человек. Само соглашение стоило Epic Games не менее $520 миллионов. Причём, $270 миллионов — это штраф за сбор личной информации об игроках Fortnite младше 13 лет без уведомления их родителей и получения их согласия. Здесь нужно уточнить, что это самый крупный штраф, когда-либо наложенный за нарушение правил Федеральной торговой комиссии.

Оставшиеся $245 миллионов компания Epic Games должна будет потратить на выплаты пользователям в рамах соглашения о возмещении убытков. Федеральная торговая комиссия смогла доказать, что «обманчивые интерфейсы» провоцировали юных игроков совершать импульсивные траты на ненужные V-Bucks (так называется внутриигровая валюта), а также на виртуальные предметы.

На возмещение трат за покупки в Fortnite имеют право следующие пользователи:

  • игроки в Fortnite, у которых в период с января 2017 года по сентябрь 2022 года взималась внутриигровая валюта за предметы, которые им не нужны;
  • родители детей, которые без их ведома снимали средства с кредитных карт в период с января 2017 года по ноябрь 2018 года;
  • владельцы учётных записей, которые были заблокированы после отправки жалобы компании-эмитенту своей кредитной карты на неправомерные списания.
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Сколько в итоге Epic Games потратит денег на возвращение убытков родителям и другим пострадавшим пользователям — предсказать пока сложно. Но путём элементарной арифметической операции можно установить, что в среднем на одного человека приходится 6,6 доллара возмещений.

#epic games #fortnite
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