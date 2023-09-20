Будет представлено свыше 50 стендов.

В Москве 7 и 8 октября текущего года должен пройти фестиваль видеоигр «Игропром». Мероприятие проведут в 57 павильоне «Россия — моя история», там будет представлено свыше 50 стендов с различными проектами от отечественных разработчиков. Предполагается, что показать должны как известные проекты, таки новинки. В рамках фестиваля также состоятся выступления спикеров и круглые столы по игровым тематикам.

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Организаторы фестиваля видеоигр «Игропром» также намерены провести кибертурнир для всех желающих, косплей-шоу на главной сцене, стримфест с участием топовых стримеров и популярных подкастеров, выставку ретро-консолей и многое другое.

В фестивале должен принять участие руководитель организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, художественный руководитель 1C Game Studios Альберт Жильцов, эксперт в процессинге международных платежей Олеся Чедлеева, CEO, co‑founder Anvil Frame Studio Виктор Манин, арт‑директор и художник‑постановщик Anvil Frame studio Анна Москалева, основатель и креативный директор студии Game Art Pioneers Дмитрий Здесев, основатель акселератора Indie Go и СЕО игровой компании Mensa VR Владимир Вареник, старший менеджер по связям с индустрией в школе игровой разработки Scream School Алексей Дроконов, основатель и арт‑директор Watt Studio Егор Томский, заведующий группой 1C Game Studios Сергей Волков.

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Фестиваль будет разделён по зонам. Так, в Зоне всероссийского конкурса «Начни игру» должна пройти выставка ретро-консолей и стендов от разработчиков игр. Найдёт своё место там и Зала Славы видеоигровой индустрии России. Наконец, в рамках лотереи будут разыграны игровые консоли Xbox Series X и S, PlayStation 5, а также портативные устройства Steam Deck и Nintendo Switch.