Дескать, игра станет ещё краше, чем было. Что, впрочем, несложно.

Ровно через неделю состоится релиз крупного дополнения Phantom Liberty для ролевой игры Cyberpunk 2077. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что все заинтересованные в продвижении новинки стороны, в том числе NVIDIA, наращивают активность и всё чаще и настойчивее напоминают о скором выходе сюжетного продолжения проекта. Сегодня NVIDIA, например, расщедрилась на публикацию видеоролика, в котором продемонстрировала кадры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty с трассировкой лучей и при активной технологии «умного сглаживания» DLSS 3.5.

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Запуск дополнения Phantom Liberty назначен на 26 сентября. Ожидайте пару десятков часов контента с участием как уже хорошо знакомых, так и новых персонажей.