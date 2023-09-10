Зато он будет очень масштабным, как заверил сам Тодд Говард.

В ходе общения с журналистами японского издания Famitsu геймдиректор ролевой игры Starfield Тодд Говард сообщил, что официальный набор инструментов для создания модификаций выйдет только в 2024 году. Разработчик подчеркнул, что пакет всех необходимых утилит будет действительно масштабным, как это бывало с предыдущими проектами от Bethesda.

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Starfield пока хорошо выступает в Steam и даже устанавливает новые рекорды по «онлайну». Так, пиковая отметка в 313 993 пользователя была установлена 17 часов назад — информация есть на сайте базы данных SteamDB.

Ранее мы также писали вам о том, что вся аудитория Starfield превысила 6 миллионов игроков. На момент публикации данного материала рейтинг игры в Steam составлял 78 % на основании свыше 35 тысяч отзывов.