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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра Starfield получит официальный набор инструментов для мододелов только в будущем году
Зато он будет очень масштабным, как заверил сам Тодд Говард.

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В ходе общения с журналистами японского издания Famitsu геймдиректор ролевой игры Starfield Тодд Говард сообщил, что официальный набор инструментов для создания модификаций выйдет только в 2024 году. Разработчик подчеркнул, что пакет всех необходимых утилит будет действительно масштабным, как это бывало с предыдущими проектами от Bethesda.

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Starfield пока хорошо выступает в Steam и даже устанавливает новые рекорды по «онлайну». Так, пиковая отметка в 313 993 пользователя была установлена 17 часов назад — информация есть на сайте базы данных SteamDB.

Ранее мы также писали вам о том, что вся аудитория Starfield превысила 6 миллионов игроков. На момент публикации данного материала рейтинг игры в Steam составлял 78 % на основании свыше 35 тысяч отзывов.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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В Starfield на сегодняшний день уже сыграли свыше шести миллионов человек
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troglodit
16:49
правильно, годны все,, абсолютно все. всех на фронт. а начать надо с уполномоченных по правам человека и прочих гос служащих. пусть идут в ВСУ
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Olga Alexandrova
16:46
неее.....миром управляют светлоликие эльфы, ага!!
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VRoman
16:44
А тягач что не вызвали? Ему-то пофиг заводится машина или нет. Когда менты делают вызов он за 10 минут приезжает.
Tesla перестала работать и застряла посреди дороги на 9 часов
Eppius
16:44
Мировая война началась примерно 45 тысяч лет назад когда появился человек разумный.
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Вениамин Коноплев
16:39
Если долга нет, значит либо не было поставок, либо поставки были оплачены. Подскажите, какой именно вариант фигурирует в отчёте независимого аудита?
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