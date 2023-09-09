На это ему потребовалось без малого три года.

Не все видеоигры в этом мире имеют равные условия и возможности. Одним, будучи полной посредственностью, удаётся разлетаться запредельными тиражами, другим, на производство и подготовку которых ушло даже больше сил и времени, приходится довольствоваться куда более скромными показателями. В числе вторых игр — киберпанковый боевик Ghostrunner, вышедший в октябре 2020-го, и на сегодняшний день достигший отметки в два с половиной миллиона проданных копий.

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Как отметили разработчики, изначально они планировали оповестить сообщество о достижении отметки в два миллиона копий, однако продажи Ghostrunner резко подскочили на фоне анонса даты выхода продолжения. Так что получилось вот так.

К слову, Ghostrunner 2 выйдет уже совсем скоро: 26 октября этого года.