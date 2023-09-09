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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
На это ему потребовалось без малого три года.

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Не все видеоигры в этом мире имеют равные условия и возможности. Одним, будучи полной посредственностью, удаётся разлетаться запредельными тиражами, другим, на производство и подготовку которых ушло даже больше сил и времени, приходится довольствоваться куда более скромными показателями. В числе вторых игр — киберпанковый боевик Ghostrunner, вышедший в октябре 2020-го, и на сегодняшний день достигший отметки в два с половиной миллиона проданных копий.

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Как отметили разработчики, изначально они планировали оповестить сообщество о достижении отметки в два миллиона копий, однако продажи Ghostrunner резко подскочили на фоне анонса даты выхода продолжения. Так что получилось вот так.

К слову, Ghostrunner 2 выйдет уже совсем скоро: 26 октября этого года.

#505 games #ghostrunner #one more level #ghostrunner 2
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Видео: геймплей стремительного экшена Ghostrunner 2 с комментариями разработчиков
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FelsheR-BAN100913
16:45
да мне похер - ты и так мразь по умолчанию, это каждый день документируешь)) Разносить с твоими то руками? Я тебя убогова халдеем не возьму.))
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
mozghru
16:36
В игру миллиарда генерируемых планет, в Геймпассе играют миллиарды генерируемых игроков.. Новые технологии..Так сказал Тодд. п.с.А статистика в Стиме показывает,что Звезднорождённый не оправдал надежд...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Obscury
16:32
А вот это что-то новенькое. Круче было бы если б сказали, что хакеры из РФ уничтожили все материалы по игре.
Офис разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Праге пострадал от пожара
Kiler
16:32
Зачем тебе монитор? Ты купи видеокарту в рыгарде. Ты что реально что ли нуб? Видеокарта купленая из магазина Регард + 300 FPS в любой игре. Я лично проверял.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
FelsheR-BAN100913
16:29
Гавно не тонет, зачем им лодки? Если тока на резиновых куклах, вперед очком, чтобы перед культурными хозяевами пяточком в грязь не ударить.)
Украина, Румыния и США проведут международные морские учения Sea Breeze 23.3
УдалЁн
16:29
Мои цыферки сопоставимы с предыдущими поколениями Интел. Вы там фантазируйте что хотите. Но 5% было только у ряженки.
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Руслан
16:26
Ну какой смысл в этих рекомендациях , если в выборе ВК нужно в первую очередь отталкиваться от целевого разрешения монитора?
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
VRoman
16:24
С точки зрения бизнеса да. А вот рядовому покупателю ничего хорошего от этого не светит.
AMD пожертвует частью видеокарт RX 8000 ради производства чипов для искусственного интеллекта
MrPegge
16:22
Что-то Бастрыкина не видно с лупой, выслеживающего мошенников. Не выгодно ему?
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Kiler
16:17
Отвечаю если ты мне один на один попадёшься, я тебя разнесу как папуаса галимова. Если я тебя раз на раз не разнесу, то я конченая мразью буду , если я тебя раз на раз не разнесу
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
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