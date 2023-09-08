Присутствует даже таблица рекордов.

Разработчики из компании Blizzard выпустили режим Hero Mastery для популярного онлайн-шутера Overwatch 2. По задумке авторов, он позволит игрокам отточить навыки и наизусть выучить «тайминги» любимых персонажей.

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Одиночный тренировочный режим с ботами вышел сегодня, 7 сентября, вместе с большим патчем, который внёс некоторые правки в отдельных героев и не только. Играя в Hero Mastery, геймер выполняет несложные задачи на время, истребляет ботов и собирает так называемые «эмблемы мастерства». После завершения каждого испытания игра подсчитывает баллы и сравнивает их как с предыдущими результатами игрока, так и с результатами в глобальном рейтинге.

Прямо сейчас потренироваться в мастерстве владения героем можно только с тремя персонажами — остальных разработчики будут добавлять в новых патчах. До конца сезона, например, должны появиться ещё два.

Для каждого героя созданы собственные испытания с тремя уровнями сложности: изначально открыт только базовый, остальные два открываются только при выполнении определённых условий. Также до 25 сентября в Overwatch 2 будет проходить специальное событие, дающее возможность получить косметические предметы за выполнение несложных заданий.

Напомним, с 10 августа текущего года Overwatch 2 присутствует в Steam, где у неё сейчас «красуется» невероятно низкий рейтинг 9 % на основании более 180 тысяч отзывов. С «онлайном» у шутера в магазине Valve дела обстоят следующим образом: 30 тысяч одновременно играющих игроков прямо сейчас при пиковой отметке в 75,6 тысяч игроков (была взята 28 дней назад).