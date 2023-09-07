Патч выйдет до премьеры аддона.

В сентябре должен состояться релиз ещё одного крупного ролевого проекта, к которому вскоре будет притянуто всё внимание после Starfield. Речь, разумеется, идёт о дополнении Phantom Liberty к ролевой игре Cyberpunk 2077. Авторы большого аддона решили напомнить о новых возможностях, которые он в себе несёт, с помощью нового трейлера.

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Если точнее, это не совсем трейлер, который обычно размещается на официальном канале в YouTube, а бодрая «нарезка» геймплейных фрагментов, собранная в единый материал для соцсети X (или Twitter, если удобнее.

Автором материала выступил некто Much, который ранее уже создавал нечто подобное, например, для Ubisoft и Sony Santa Monica. В ролике нам показали зрелищные анимации добивания, новые пушки и кусочки новой ключевой локации — Пёсьего города, большого района Найт-Сити.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен состояться 26 сентября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Перед самым выходом дополнения должен состояться выпуск большого патча 2.0, о содержимом которого мы писали в прошлом материале.