Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty напомнили об особенностях дополнения и грядущего патча 2.0 в новом ролике
Патч выйдет до премьеры аддона.

реклама

В сентябре должен состояться релиз ещё одного крупного ролевого проекта, к которому вскоре будет притянуто всё внимание после Starfield. Речь, разумеется, идёт о дополнении Phantom Liberty к ролевой игре Cyberpunk 2077. Авторы большого аддона решили напомнить о новых возможностях, которые он в себе несёт, с помощью нового трейлера.

реклама

Если точнее, это не совсем трейлер, который обычно размещается на официальном канале в YouTube, а бодрая «нарезка» геймплейных фрагментов, собранная в единый материал для соцсети X (или Twitter, если удобнее.

Автором материала выступил некто Much, который ранее уже создавал нечто подобное, например, для Ubisoft и Sony Santa Monica. В ролике нам показали зрелищные анимации добивания, новые пушки и кусочки новой ключевой локации — Пёсьего города, большого района Найт-Сити.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен состояться 26 сентября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Перед самым выходом дополнения должен состояться выпуск большого патча 2.0, о содержимом которого мы писали в прошлом материале.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
40
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
35
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
10
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
50
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
13
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
18:11
Что-то ты до сих пор не в окопе. Годный ты наш. Свалил в Казахстан, видимо.
77 процентов молодых американцев не пригодны к службе в армии
FelsheR-BAN100913
18:11
Афтор приводит серверные процы интел, о которых знает ограниченный круг и забывает все процессоры популярных АМ2/+/3/+ которые все до одного сливали и коркам и тем более линфилдам. Смешной набор процо...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
kitava
18:06
Не не смогут. Оборонительные линии можно строить хоть через 500 метров.
NYT: ВСУ могут достичь Токмака через несколько месяцев с большими потерями
Umid Xaydarov
18:06
кЭш на ветер. надо 4090 брать
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
_Mr_Roman_S_
18:04
Как раз первый компухтер пытался сам собрать в 2017 и чуть было не взял по глупости гиперпень потому что некоторые особые кудкудахблохеры рассказывали какой он великолепный, но благо послушал ремонтяш...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
MAXIMST
18:02
Я как раз из того процента с i9 и 4090FE и тоже не понимаю когда захожу сюда у всех 13900KS и 4090…..
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
Umid Xaydarov
17:57
АХАХА купил кал от интыл ,арк куярк ахахахха. сам понял что говной взял и пытается оправдатся да ещё и впарить типо : покупайте ынтел шмарк ахахах. бедолага PS . ПОЗАВИДУЙ ЛУЧШЕ ( релики все sss . ос...
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
Vito Vago
17:52
Небось ты налил...
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
Alex-IT
17:51
Так они этого и не скрывают особо.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Василий 72
17:49
Ты что то перепутала . Американские эксперты говорят,что 500 тысяч всучек уже уничтожено.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем