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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Пиковый «онлайн» Starfield превысил 1 млн человек на всех платформах
Львиная доля, по всей видимости, приходится на Game Pass.

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С момента релиза ролевой игры Starfield прошло полтора суток — это мы про окончательный релиз для широкой публики говорим. Аудитория Steam в целом осталась довольна, что подтверждает текущий рейтинг проекта. Пиковый «онлайн» с момента выхода в ранний доступ изменился у Starfield не очень сильно — чуть выше 267 тысяч игроков. Но тут разработчики поспешили уточнить, что общая картина с вовлечённостью игроков в первые сутки после релиза несколько иная.

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Так, Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, рассказал, что в день запуска космической RPG число одновременных пользователей в Starfield на всех платформах превысило 1 миллион человек. Принимая во внимание количество целевых платформ и ситуация со Steam, в это всё равно легко поверить. Starfield сразу пополнила собой библиотеку игрового сервиса Game Pass, доступ к которому можно заполучить по очень приятной цене.

Напомним Starfield доступна для покупки на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Официальной поддержки русского языка в игре нет, но этот недостаток спешно исправлен энтузиастами с помощью нейросетей.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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