Атмосферное видео — всё ожидаемо.

Разработчики из компании Remedy опубликовали 11-минутное геймплейное видео грядущего экшен хоррора Alan Wake 2. Авторы с помощью свежего материала показали прохождение одной из первых миссий в игре, в ходе которой главная героиня Сага Андерсон проводит расследование серии убийств в окрестностях хорошо известного фанатам франшизы города Брайт Фоллс.

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На протяжении 11 минут главная героиня успевает пообщаться с мирными персонажами, разобраться с несколькими врагами, порешать некоторые головоломки и даже повзаимодействовать с особой детективной доской. Последняя позволяет проводить изучение найденных улик в попытках связать их между собой.

Геймплейный ролик Alan Wake 2 был размещён на официальном канале игрового издания IGN в YouTube, он входит в так называемую серию IGN First. Под этим шильдиком журналисты публикуют эксклюзивные предварительные материалы по играм, полученные от разработчиков.

Alan Wake 2 посвящён сразу двум персонажам: Алану Уэйку, который пишет свою историю в Тёмной обители, и агенте ФБР Саге Андерсон, которая занимается расследованием череды ритуальных убийств. Релиз проекта должен состояться 27 октября на ПК (только в Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.