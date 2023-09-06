4X-стратегии, если быть точнее.

Разработчики из Shiro Games совместно с издательством Funcom сообщили, что релиз их 4X-стратегии Dune: Spice Wars состоится уже 14 сентября. Речь идёт о выходе финальной версии игры, поскольку прямо сейчас она находится в раннем доступе.

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Полная версия стратегии получит слегка увеличенный ценник — его поднимут с 30 долларов (или евро) до 35. Также с 14 сентября полная версия Dune: Spice Wars получит шесть фракций, включая дома Атрейдес, Харконнен и Коррино. Полный вариант стратегии будет доступен на ПК, но разработчики рассматривают возможность портирования на консоли текущего поколения.

Проект предлагает возглавить одну из фракций и сразиться за контроль над суровой пустынной планетой Арракис. Борьба ведётся за Пряность — самый ценный ресурс в здешней вселенной. Он продлевает жизнь, расширяет сознание и делает возможными межзвездные путешествия. Пряность можно добыть только на Арракисе, поэтому к господству над ним стремятся самые влиятельные люди в Империи.

«Следите за местностью, чтобы не упустить появление гигантских песчаных червей, которые могут в любой момент вынырнуть из дюн и поглотить ваших солдат и харвестеры. Побеждайте противников с помощью политических интриг, уничтожайте их в бою или внедряйте в их стан шпионов», — гласит официальное описание проекта.

На момент написания данного материала Dune: Spice Wars имеет 81 % рейтинга на основании более 6,7 тысяч отзывов.