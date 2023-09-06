Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Финальная версия стратегии Dune: Spice Wars выйдет 14 сентября
4X-стратегии, если быть точнее.

реклама

Разработчики из Shiro Games совместно с издательством Funcom сообщили, что релиз их 4X-стратегии Dune: Spice Wars состоится уже 14 сентября. Речь идёт о выходе финальной версии игры, поскольку прямо сейчас она находится в раннем доступе.

реклама

Полная версия стратегии получит слегка увеличенный ценник — его поднимут с 30 долларов (или евро) до 35. Также с 14 сентября полная версия Dune: Spice Wars получит шесть фракций, включая дома Атрейдес, Харконнен и Коррино. Полный вариант стратегии будет доступен на ПК, но разработчики рассматривают возможность портирования на консоли текущего поколения.

Проект предлагает возглавить одну из фракций и сразиться за контроль над суровой пустынной планетой Арракис. Борьба ведётся за Пряность — самый ценный ресурс в здешней вселенной. Он продлевает жизнь, расширяет сознание и делает возможными межзвездные путешествия. Пряность можно добыть только на Арракисе, поэтому к господству над ним стремятся самые влиятельные люди в Империи.

«Следите за местностью, чтобы не упустить появление гигантских песчаных червей, которые могут в любой момент вынырнуть из дюн и поглотить ваших солдат и харвестеры. Побеждайте противников с помощью политических интриг, уничтожайте их в бою или внедряйте в их стан шпионов», — гласит официальное описание проекта.

На момент написания данного материала Dune: Spice Wars имеет 81 % рейтинга на основании более 6,7 тысяч отзывов.

#funcom #shiro games #dune spice war
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Атмосферная ролевая тактика про наёмников Wartales разошлась тиражом более 600 тысяч копий
Авторы Dune: Spice Wars рассказали о находящемся в работе контенте для игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
87
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
22
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
28
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
7
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
10
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
1
Как увеличить память в младшей Xbox series S
13

Сейчас обсуждают

ROKK666
20:20
https://overclockers.ru/lab/show/15650/Northwood_2.8C_protiv_Prescott_2.8E_s_razgonom_i_bez_a_takzhe_ih_teplovye_rezhimy
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Дмитрий Петровский
20:16
3820 спорно , на 2011 не было более дешевых процов , а 8поточник в то время все тянул (если для игрушек) , через 5 лет -чел просто меняет проц на любой другой - благо их много дешевых
ТОП-5 худших процессоров всех времен
МАRINA PANACHEVA ( BRATCHIKOVA)
20:15
Ещё один предатель, куда смотрит наше КГБ?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
glavhyilo
20:14
укроюгент уже тёток призывает
Глава МО Нидерландов Оллонгрен: Украина не очень подходит для проведения выборов
Дмитрий Смирнов
20:14
TCL 55c835 или 65с835 лучше и дешевле в ДНС. Стоит ГуглТВ, что гораздо лучше. Ставим HDRezka app и в путь!
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
FelsheR-BAN100913
20:13
Да его свои же бандерцы уже прикопали, чтобы не спалился где не надо.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Дмитрий Краснояров
20:13
Нет, не помню. Предатели во все времена были, есть и будут.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Артём Николаев
20:12
А с другого акка автор напишет, почему АМД шлак, а Интел ван лав. Максимально дёшевые набросы на вентилятор, но клики не пахнут.
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Евгений Легион
20:09
О диванный герой, чего не на фронте то за хохлядский лгбтшный мир то???, сам съебатар сделал, сыкло
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Данила
20:09
Причем тут обычные пользователи?
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем