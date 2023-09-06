Никакого разгрома в Steam — 86 % рецензий положительные.

Сегодня, 6 сентября, состоялся релиз ролевой игры Starfield на ПК и консолях. Речь идёт о полноценном выходе проекта, а не раннем доступе, который стартовал ещё в начале месяца. Полноценный выход проекта примечателен ещё и тем, что в Steam появились отзывы простых игроков.

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К изумлению скептиков, никакого «ревью-бомбинга» на странице Starfield в магазине Steam не случилось. На момент написания данного материала проект собрал 86 % положительных отзывов из почти 13 тысяч написанных. Игроки, которым проект «зашёл», щедро одаривают авторов негативных материалов отметками «Шут» и всячески глумятся над такими критиками в комментариях.

Пиковый «онлайн» Starfield обновился 11 часов назад и сейчас застыл на отметке в 250823 игрока. Скорее всего, сегодня вечером и ближе к выходным проект Bethesda побьёт свой рекорд несколько раз.