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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра Starfield от создателей Skyrim поступила в продажу: большинство игроков в восторге, скептики недоумевают
Никакого разгрома в Steam — 86 % рецензий положительные.

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Сегодня, 6 сентября, состоялся релиз ролевой игры Starfield на ПК и консолях. Речь идёт о полноценном выходе проекта, а не раннем доступе, который стартовал ещё в начале месяца. Полноценный выход проекта примечателен ещё и тем, что в Steam появились отзывы простых игроков.

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К изумлению скептиков, никакого «ревью-бомбинга» на странице Starfield в магазине Steam не случилось. На момент написания данного материала проект собрал 86 % положительных отзывов из почти 13 тысяч написанных. Игроки, которым проект «зашёл», щедро одаривают авторов негативных материалов отметками «Шут» и всячески глумятся над такими критиками в комментариях.

Пиковый «онлайн» Starfield обновился 11 часов назад и сейчас застыл на отметке в 250823 игрока. Скорее всего, сегодня вечером и ближе к выходным проект Bethesda побьёт свой рекорд несколько раз.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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HarmonyOS это оболочка на Android OS. То же самое, что EMUI. Четыре года лапша на уши, никто уже не верит в это. Вы ещё скажите, что MagicOS не Android.
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16:06
Это, точно! Перестрелять тогда пришлось бы полстраны!
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DIP48
16:04
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Иван Кузнецов
16:04
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