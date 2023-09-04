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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Для Starfield уже выпустили SFSE — самый важный инструмент, необходимый для создания модификаций
А вот теперь разработка игры действительно началась.

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Неравнодушные энтузиасты-мододелы Ян Паттерсон и Стивель Абель объявили о выпуске Starfield Script Extender (SFSE) — инструмента, который позволяет расширить язык скриптов в новой игре от Bethesda и наладить производство сложноустроенных модификаций. Аналогичные наборы утилит существуют также для других игр Bethesda — например, для Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Сами создатели модификаций считают SFSE самым важным инструментов в работе, поскольку он является базой для других модов в игре. Сначала инструмент будет доступен с ограниченным набором функций, но его создатели обещают регулярно реализовывать и внедрять новые функции. Первые пользовательские работы с использованием Starfield Script Extender уже появились.

На данный момент официально SFSE дружит только со Steam-версией Starfield. Работа с версиями для Microsoft Store (включая ту, что доступна по Game Pass) пока не поддерживается и вряд ли будет в будущем из-за ограничений в доступе к нужным файлам. Напомним, официальный релиз Starfield для широкой публики состоится уже 6 сентября в 3:00 по московскому времени, а сейчас время в игре проводят обладатели премиум-издания.

Количество модификаций для нового ролевого проекта от Bethesda уже сейчас исчисляется сотнями. Один из самых важных модов на релизе — тот, что добавляет поддержку технологии масштабирования DLSS.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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