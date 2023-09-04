Даты релиза у нового шутера пока нет.

Аналитический сервис Leetify, который использует данные цифрового магазина Steam, дал понять, что почти каждый второй игрок в CS:GO получил доступ к бета-версии шутера Counter-Strike 2. Ещё в конце прошлого месяца Valve начала массово рассылать приглашения на участие в бета-тестировании нового проекта, поэтому можно предположить о наступлении финальной стадии его доводки.

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В начале сентября (первого числа, если быть точнее) компания Valve объявила, что доступ к Counter-Strike 2 был предоставлен большому количеству активных игроков с прайм-статусом. Приблизительно в это же время было выпущено крупное обновление для CS 2 с переработанной системой рейтинга и сокращённым количеством раундов в матчах.

У шутера Counter-Strike 2 до сих пор нет точной даты релиза.