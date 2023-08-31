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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 получила второй патч, который повысил производительность игры и расширил концовку с одним из персонажей
Larian сдержала слово и выпустила «заплатку» в установленные сроки.

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Разработчиков из Larian Studios можно ставить в пример, когда речь идёт об оперативности. Создатели Baldur’s Gate 3 несколько дней назад, в момент выпуска первого патча, дали понять, что ждать выпуска патча №2 не придётся ждать долго. Так оно и оказалось — долгожданная «заплатка» уже вышла.

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Подробный список изменений опубликован в Steam, игрокам же важно знать, что обновление действительно улучшает производительность Baldur’s Gate 3 и уменьшает файлы сохранений. Разработчики также потрудились над устранением проблем, связанных с утечками памяти что должно положительным образом сказаться на производительности во время продолжительных игровых сессий. Патч также расширяет концовку с персонажем Карлах и добавляет возможность выбора, связанного с героиней в эпилоге.

Из других особенностей патча следует отметить:

  • добавлены новые значки для экипированных предметов, что должно помочь легче определять, какой персонаж использует ту или иную экипировку;
  • добавлен фильтр редкости предметов в инвентаре;
  • исправлены баги, которые приводили к вылетам игры и блокировке сохранений;
  • внесены множество мелких правок и оптимизаций в интерфейс;
  • появилась возможность пропустить анимацию повышения уровня;
  • внесено множество улучшений, связанных с управлением при игре с использованием геймпада;
  • исправлены различные баги, в том числе проблема, из-за которой романтическая сцена с Гейлом не начиналась в первом акте;
  • оптимизирована нагрузка на процессор во время игры.

Baldur’s Gate 3 поступила в продажу на ПК ещё 3 августа. Релиз на PlayStation 5 должен состояться уже 6 сентября — в день выхода Starfield на Xbox Series X|S, который не появится на консоли от Sony. Также разработчики из Larian Studios пообещали, что выход BG3 на Xbox Series X и S должен состояться до конца ноября 2023 года. Проблему с режимом разделённого экрана на Xbox Series S руководитель студии Свен Винке смог лично решить с Филом Спенсером — последний разрешил не добавлять SplitScreen на младшей консоли от Microsoft.

#larian studios #baldurs gate 3
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