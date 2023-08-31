Фанаты творчества студии знали о минусах игры ещё на стадии её проектирования.

Вечером 31 августа, за несколько часов до открытия раннего доступа масштабной ролевой игры Starfield, в сети появились первые обзоры от игровой прессы. Материалов вышло достаточное количество, поэтому предварительное мнение о грядущем проекте мы можем составить уже сейчас.

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На момент написания данного материала у PC-версии Starfield набралось 88 % рейтинга на основании 50 рецензий — это по данным агрегатора рецензий Metacritic. Общий рейтинг игры по данным OpenCritic составил 87 % на основании уже 78 материалов.

Критики сошлись во мнении, что Starfield — самая «отполированная» и хорошо работающая игра от Bethesda, которая не сбоит и не портит впечатление багами, как бывало в случае с предыдущими проектами студии на релизе.

Журналисты также дали признали, что Starfield — одна из самых масштабных и увлекательных игр последних лет. Как и в случае со Skyrim, в неё можно погрузиться на десятки часов, исследуя сотни планет и выполняя различные квесты. Некоторые авторы и вовсе посчитали, что новый проект Bethesda получился слишком большим, поэтому геймеру будет сложно на первых порах определиться, что делать дальше и как правильно расставлять приоритеты для себя.

Отдельным рецензентам не понравилось затянутое вступление и сражения на земле. Последние однозначно проигрывают космическим битвам, которые тут получились более захватывающими и зрелищными. Были вопросы у журналистов и к традиционно «пресной» постановке и проработке ИИ врагов и напарников. Но это тоже можно считать фирменной особенностью игр от Bethesda.

Осталось дождаться мнения игроков. Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series X и S. А уже 1 сентября в 3:00 по московскому времени откроется ранний доступ к игре для всех владельцев Premium-издания. Но не спешится сильно радоваться: поддержки русского языка здесь нет вовсе, да и жителям РФ и РБ ролевая игра Starfield официально не совсем доступна. Почему «не совсем» — ну, вы и сами знаете.