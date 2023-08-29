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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Diablo IV впервые начали продавать со скидкой от 20 % и выше
С момента релиза прошло 3,5 месяца, не рановато ли?

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Компания Blizzard решила установить временную скидку на Diablo IV в размере 20-25 % (в зависимости от издания) спустя всего 3,5 месяца после релиза проекта. Акция с дисконтом продлится до 4 сентября.

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Теперь, например, стандартное издание Diablo IV стоит 54,59 евро (скидка 22 %), за Deluxe-издание временно просят 71,99 евро (скидка 20 %), а при покупке Ultimate-издания приготовьте 74,99 евро (скидка 25 %).

Как правило, Blizzard устанавливает первые скидки на свои большие игры спустя большее время после их релиза. Например, Warcraft III: Reforged начали продавать с дисконтом только спустя 3,5 года после релиза.

Временное снижение цены Diablo IV обуславливается устроенной распродажей, в рамках которой подешевели и другие проекты от Activision Blizzard.

Так, за Diablo II: Resurrected временно просят за 13,19 евро, Diablo Prime Evil Collection можно купить со скидкой за 19,79 евро, World of Warcraft: Dragonflight — за 24,99 евро, а Call of Duty: Modern Warfare II — за 34,99 евро.

#blizzard #diablo iv
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