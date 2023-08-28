Езда на мотоцикле присутствует.

Разработчики из студии One More Level совместно с издательством 505 Games представили новый геймплейный трейлер стремительного экшена от первого лица Ghostrunner 2. Свежее видео демонстрирует всё такой же скоростной игровой процесс и акцентирует внимание зрителя на главной новинке сиквела — езде на мотоцикле.

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Наглядный материал был опубликован на официальном канале игрового издания IGN в YouTube. Журналисты пообщались с представителями команды разработки, которые рассказали немного об устройстве второй части Ghostrunner. Игру нельзя назвать сборником прорывных идей, которые помогут её выгодно смотреться на фоне оригинала. Скорее, речь идёт о скрупулёзно собранном сиквеле, механики которого являются развитием идей первой Ghostrunner.

Самих нововведений, впрочем, хватает, их обязательно нужно здесь вспомнить. Вот самое главное:

улучшенная боевая система — например, добавлена кнопка для блокировки ударов;

более интересные бои с боссами;

система диалогов, позволяющая узнать больше о мире и персонажах;

переработанная система прокачки;

нелинейные локации с разрушаемыми объектами;

новые режимы, навыки и типы врагов;

адаптивный искусственный интеллект — враги реагируют на ваш стиль игры.

«Кровь прольётся в долгожданном хардкорном слэшере от первого лица, действие которого происходит через год после событий первой части. Вас ждёт приключение в постапокалиптическом киберпанковом будущем. В мире, где власть Хозяйки Ключей над Башней Дхармы — последним оплотом человечества — пала вместе с её тиранией. Джек вернулся, чтобы сразиться с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках Башни Дхармы, и определить будущее человечества», — гласит официальное описание проекта.

Ghostrunner 2 поступит в продажу 26 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлена поддержка русского языка.