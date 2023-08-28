Занятная игра должна получиться.

Разработчики из студии Owlcat Games опубликовали новый трейлер своей RPG Warhammer 40 000: Rogue Trader. Ролик посвящён доступным спутникам и анонсирует кооперативный режим. Здесь стоит отметить, что разработчики не стали добавлять новых компаньонов, имена всех представленных уже были известны фанатам.

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Трейлер уделяет внимание главным способностям сопартийцев и уточняет их романтические предпочтения. Всего в игре допускается брать с собой в отряд до пяти спутников.

Паскаль Ханейманн, Магос Эксплоратор. Техножрец обладает арсеналом сокрушительного оружия, может накладывать баффы и дебаффы.

Кассия Орселлио, навигатор. Сила третьего глаза может сокрушить сразу несколько врагов, но основная функция — поддержка отряда.

Ульфар, боевой брат Адептус Астартес. Владеет любыми видами вооружений, но предпочитает ближний бой, чтобы видеть глаза умирающей добычи.

Ирлиэт Ланевисс, следопыт-элдари. С помощью своей длинноствольной винтовки может устранять врагов на любой дистанции и хорошо маскируется. Романтические предпочтения — неизвестно.

Абеляр Версериан, сенешаль династии игрока. Способен наносить сокрушительные ответные удары.

Идира Тласс, несанкционированный псайкер. Она способна предсказывать будущее, а её психические силы можно использовать как для защиты отряда, так и для атаки.

Хейнрикс ван Калокс, дознователь Ордо Ксенос. Этот санкционированный псайкер предпочитает ближний бой и своими силами накладывает на себя баффы.

Джай Хедари, холодный торговец. Представитель класса лидер. Она может заставить союзников атаковать, двигаться или использовать способность, игнорируя порядок хода. Сестра Арджента, Адепта Сороритас. Специалист по дальнему бою. Её особые способности могут спасти даже самое безвыходное положение.

Также разработчики анонсировали кооперативный режим. Пока нет подробностей о том, сколько игроков он будет поддерживать, и смогут ли пользователи играть за собственных персонажей.

Warhammer 40 000: Rogue Trader разрабатывается для ПК, точная дата релиза ещё не установлена. В данный момент разработчики проводят бета-тестирование проекта, доступ к которому можно получить за оформление предзаказа. Заявлен текстовый перевод на русский язык.