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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Armored Core VI Fires of Rubicon поступил в продажу
Игроки и критики в восторге.

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Разработчики из студии FromSoftware выпустили в продажу ролевой боевик Armored Core VI Fires of Rubicon. Проект доступен для покупки как на консолях, так и на ПК. Причём, в последнем случае он также доступен для жителей из РФ и РБ, что особенно приятно.

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Игра была хорошо принята публикой: в Steam у неё уже более 4,3 тысячи отзывов, из которых 84 % являются положительными. По данным сайта SteamDB, онлайн у ролевого экшена составляет 135 121 человек и продолжает расти. То есть, это пиковое значение, которое до конца сегодняшнего дня обязательно будет обновлено.

Напомним, у предыдущих проектов от FromSoftware показатели онлайна были ниже, но есть одно исключение. У Elden Ring этот показатель застыл на отметке свыше 953 игроков, тогда как у Sekiro: Shadows Die Twice было только 125 тысяч, а у Dark Souls III — 129 тысяч.

Armored Core VI Fires of Rubicon предложит возглавить группу наёмников, которые отправляются на планету Рубикон 3, где нужно получить контроль над таинственным ресурсом, генерирующем энергию. Игрок будет управлять сложными боевыми мехами, выполнять задания мегакорпораций и групп повстанцев. Отдельная «фишка» проекта — детальная персонализация мехов.

Версия Armored Core VI Fires of Rubicon имеет средний рейтинг 87 из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic (28 рецензий). Журналисты хвалят игру за хорошо поставленные бои, уместную динамику и уникальных боссов. А вот спорные приёмы повествования (тонны голосовых сообщений после каждой миссии, например) стали основными поводами для недовольства.

#fromsoftware #armored core vi fires of rubicon
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