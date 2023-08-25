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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Для Baldur’s Gate 3 вышло первое крупное обновление, исправляющее свыше тысячи ошибок и недоработок
Вот, как работать надо.

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Baldur’s Gate 3 вышла в начале августа. Релизное состояние проекта было выше всяких похвал, однако без ошибок в играх такого масштаба в любом случае не обойтись. И в этом деле главное — оперативно на них реагировать, вкалывать не покладая рук и своевременно выпускать обновления. Вот Larian Studios этим сейчас и занимается. Сегодня для Baldur’s Gate 3 вышло первое крупное обновление, причём «крупное» в данном случае — это ещё мягко сказано. Обновление настолько огромно, что список внесённых им изменений банально не вместился на Steam-странице проекта: всего было внесено более тысячи исправлений, и на столь масштабные патчи Valve свои ограничения по количеству текста в публикациях попросту не рассчитывала.

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Если вкратце, то обновление затрагивает проблемы производительности игры, исправляет ошибки баланса, вылавливает «баги» и многое другое.

На сегодняшний день Baldur’s Gate 3 — одна из самых высокооценённых игр в Steam: актуальный пользовательский рейтинг составляет 96 % при общем количестве рецензий, перевалившем за 217 тысяч штук.

#larian studios #baldurs gate 3
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