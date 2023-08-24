«Достанется» владельцам более слабой Xbox Series S.

Компания Larian Studios объявила о том, что релиз ролевой игры Baldur’s Gate 3 на консолях Xbox Series X и S состоится до конца 2023 года. Информацию о релизе подтвердил глава студии Свен Винке у себя в микроблоге, отметив, что ему удалось принять решение лично с Филом Спенсером, которое поможет выпустить проект уже в этом году.

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Всё дело в слабой версии Xbox Series S, на которой разработчики всё никак не могли организовать на должном уровне режим разделённого экрана. Последний являлся ключевой причиной задержки выхода Baldur’s Gate 3 на консолях от Microsoft. Фил Спенсер лично разрешил Larian Studios лишить Xbox Series S поддержки этого режима. Но зато кросс-сохранения между Xbox Series X|S и Steam-версией игры будут работать.

Режим разделённого экрана останется на более мощной Xbox Series X. Чуть ранее, напомним, Larian Studios жаловалась на то, что не может выпустить Baldur’s Gate 3 на консолях редмондцев, поскольку они требуют паритета ключевых функций.

Напомним, релиз Baldur’s Gate 3 на ПК состоялся 3 августа 2023 года. В магазине Steam у ролевой игры имеется свыше 214 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные. С «онлайном» в магазине Valve у шедевра Larian Studios тоже всё в порядке. По данным сервиса SteamDB, пиковое значение у проекта застыло на отметке в 875 343 игрока, суточный пиковый «онлайн» сейчас составляет в среднем 540 тысяч.