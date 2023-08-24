Если точнее, то первый квартал.

Тема S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, вернее, его многочисленных переносах релиза, уже многим столь сильно набила оскомину, что кроме как улыбку подобные материалы больше ничего не вызывают. Формально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё должен состояться до конца текущего года, но реальность складывается таким образом, что если он будет отложен, то ни у кого удивления это вызвать не должно. Тем более что несколько часов назад в Сеть просочился набор для прессы, в котором так «случайно» указано, что релиз новинки запланирован на первый квартал 2024 года.

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Первый квартал года — это период с 1 января по 31 марта, а это значит, что релиз игры, если информация подтвердится, дополнительно задержится ещё на 1—4 месяца.

Также не стоит списывать со счетов возможность банальной ошибки или публикации устаревшей информации.