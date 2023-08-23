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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Expeditions: A MudRunner Game — новая игра от создателей SnowRunner про опасные научные экспедиции
Релиз намечен на 2024 год.

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Разработчики из Saber Interactive совместно с издательством Focus Entertainment анонсировали Expeditions: A MudRunner Game — новую игру в серии симуляторов езды по бездорожью MudRunner. Данный проект, как и предыдущие представители серии, предложит игрокам использовать уникальные транспортные средства для исследования неизведанных пейзажей и открытия завораживающих достопримечательностей.

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Expeditions: A MudRunner Game — действительно игра про экспедиции, которые должны будут помочь геймерам приобщиться к прекрасному, не выходя из дома. Здешним искателям приключений предстоит возглавлять научные экспедиции, заниматься строительством исследовательских сооружений, даже нанимать экспертов и принимать на вооружение передовые технологии.

Набор локаций в Expeditions: A MudRunner Game должен выйти достаточно разнообразный. Тут и густые леса, и засушливые места, и побережья бурных горных рек, и другие «биомы». Передвигаться по всем зонам можно будет с помощью разнообразных гаджетов, но основные расстояния между пунктами назначения предстоит преодолевать с помощью внедорожников.

«Выполняйте исследовательские миссии, управляя различными вездеходами по коварным тропам, используя передовые технологии и высокотехнологичные инструменты для преодоления препятствий. Стройте свою базу и управляйте ею, а также оснащайте свои транспортные средства необходимыми гаджетами, такими как дроны или сканеры, чтобы обеспечить себе успех в дикой природе. Наймите команду первоклассных экспертов, чтобы улучшить свои навыки в этой области и открыть новые возможности для исследований», — доходчиво объясняют геймплей Expeditions: A MudRunner Game сами авторы.

Проект должен поступить в продажу на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Любопытно, что технически устаревшая Nintendo Switch тоже значится в списке платформ.

#saber interactive #focus entertainment #expeditions a mudrunner game
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