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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер Alan Wake 2 показали на открытии gamescom 2023
Пытались нагнать жути. Получилось ли?

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Всё на той же церемонии открытия выставки gamescom 2023 разработчики сюрреалистичного хоррора Alan Wake 2 представили новый трейлер. За полторы минуты авторы показали видео, состоящее из странных лайв-экшен вставок вперемешку с кадрами реального геймплея. Ролик презентовал бессменный Сэм Лэйк, творческий руководитель проекта.

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В опубликованном ролике можно заприметить детектива Алекса Кейс в исполнении всё того же Сэма Лэйка, а также мистера Скрэтча, злобного двойника одного из главных героев. Действие Alan Wake II, напомним, происходит в Тёмной обители — потустороннем месте, в котором главный герой Алан Уэйк провёл 13 лет.

На помощь главному герою приходит агент ФБР Сага Андерсон, которая занимается расследованием ритуальных убийств в знакомом по оригинальной Alan Wake городке Брайт Фоллс.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S. На персональных компьютерах проект появится в Epic Games Store — «эпики» профинансировали разработку, поэтому про Steam-версию пока можно даже не думать. Если вы ходите посмотреть скриншоты и видео со страницы игры в магазине, то у вас это не получится. Почему? Несложно догадаться.

#remedy #alan wake 2
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