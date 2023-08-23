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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Новые правила игры»: авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали, как игра преобразится с выходом дополнения
Очень сильно. Кардинально.

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Разработчики из CD Projekt RED зашли на gamescom 2023 с новым трейлером дополнения Phantom Liberty, который продемонстрировал переработанные механики игры. Авторы показали изменённую систему прокачки, новое оружие, новые автомобили и, разумеется, новые способности главного героя.

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В рамках церемонии открытия представительница команды разработки пообещала, что владельцы оригинальной Cyberpunk 2077 получат большинство изменений бесплатно в рамках большущего обновления 2.0. О его содержимом будет рассказано отдельно, но уже сейчас масштаб впечатляет. Ближе к концу ролика авторы выдали ключевые изменения списком, поэтому мы его и размещаем для вас:

  • полный опасностей новый район;
  • десятки новых сюжетных заданий и заказов;
  • бои во время поездок и вмонтированное в автомобили оружие;
  • переработанная система полиции;
  • изменённые принципы поведения врагов;
  • бесконечное появление новых задач;
  • переработанные деревья навыков и импланты;
  • дерево способностей биочипа;
  • увеличение максимального уровня;
  • более 100 новых предметов и боевых устройств.

Сам трейлер доступен на русском языке — если точнее, то с субтитрами на русском. Как вы знаете, полного перевода Phantom Liberty не получит, только текст. В самом ролике авторы показали многочисленные геймплейные аспекты: погони, общение с продавцами и фиксерами, покупку автомобилей, прокачку, перестрелки на авто, жестокие приёмы с применением орудия ближнего боя (лучше увидеть самому), действие новых перков и многое другое. Действие полиции в случае плохого поведения Ви тоже показали: стражи порядка теперь умеют выставлять заграждения из автомобилей, вести погони и вызывать на крайний случай «Макс-Так» (здешний аналог SWAT, который действует ещё жестче).

«“Призрачная Cвобода” — это сюжетное дополнение, привносящее элементы шпионского триллера в игру Cyberpunk 2077. Вернитесь к роли кибернетически усовершенствованного наёмника Ви и станьте шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства. Найдите союзников в Пёсьем городе, самом опасном районе Найт-Сити, чтобы распутать клубок шпионских и политических интриг. Сможете ли вы выполнить задание, от которого зависит ваша жизнь?» — гласит описание под роликом.

Phantom Liberty выйдет на ПК и консолях текущего поколения 26 сентября. Если что, обновление 2.0 не появится на консолях предыдущего поколения.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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