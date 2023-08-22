«Вайбы» Quake 4, так сказать.

Студия Tripwire Interactive внезапно анонсировала «мясной» шутер Killing Floor 3 — новую часть знаменитой серии шутеров. Про саму игру, опять же, мало что известно, но сам трейлер получился достаточно зрелищным: он в довольно откровенной форме демонстрирует процесс подготовки монстра, с заменой внутренностей на грубые импланты. В момент анонса можно было подумать, что речь идёт о новой Quake со строггами, но увы.

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Действие Killing Floor 3 будет происходить в 2091 году, когда мегакорпорация Horzine озадачила себя созданием уникальной армии, состоящей из «прокачанных» монстров. Противостоять им будет группа повстанцев Nightfall, которой и поручено защищать людей от биоинженерных чудищ.

Главный герой Killing Floor 3 — рядовой специалист группы повстанцев Nightfall, который в кампании с пятью сослуживцев будет сражаться с врагами, зарабатывать деньги, разблокировать навыки и создавать совершенный арсенал. По крайней мере, об этом пишут сами разработчики в описании к трейлеру.

Дату релиза Killing Floor 3 объявят как-нибудь потом.