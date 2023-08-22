До релиза полтора месяца, ну и не пропускать же Gamescom, в конце концов.

Хотя мы уже давно в курсе того, что Assassin’s Creed Mirage выйдет в октябре, причём даже на неделю раньше, чем изначально планировалось, но церемония открытия Gamescom 2023 не могла пройти без свежего видеоролика, посвящённого приключениям будущего ассасина Басима, поэтому сегодня Ubisoft порадовала фанатов серии кадрами, призванными немного познакомить геймеров с игрововым сеттингом.

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Действие Assassin’s Creed Mirage разворачивается в Багдаде образца IX века, и наш главный герой, Басим, начинает свой путь простым уличным воришкой. Поскольку Ордену Ассасинов, судьбе было угодно, чтобы таланты Басима стали известны данным свободолюбивым товарищам в капюшонах, которым совершенно безразлично происхождение своих членов, в итоге мы становимся одним из самых успешных и уважаемых представителей Ордена своего времени.

Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится 5 октября на всех актуальных платформах.