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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продолжение постапокалиптического градостроя Endzone A World Apart выйдет в следующем году
Ну, как выйдет... в раннем доступе на неопределённый срок.

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Хотя полноценный релиз постапокалиптического градостроительного «выживача» Endzone A World Apart состоялся всего пару лет назад, у проекта уже существует сиквел, и во всеобщем раннем доступе он появится уже примерно через полгода — следующей весной. О существовании Endzone 2, а именно так просто, незатейливого и без лишних подзаголовков будет именоваться продолжение, стало известно сегодня в рамках пре-шоу к церемонии открытия игровой выставки Gamescom 2023.

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Согласно имеющейся информации от разработчиков, Endzone 2 строится на фундаменте, заложенном предшественницей: мы будем также играть в неблагоприятных условиях существования человечества, стараться выжить и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Отличительной особенностью Endzone 2 станет возможность начинать своё стратегическое путешествие в разных локациях с уникальными возможностями и ресурсами.

Ранний релиз новинки запланирован на весну 2024 года. Скоро на Kickstarter начнётся кампания по сбору средств на завершение разработки.

#assemble entertainment #endzone 2
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