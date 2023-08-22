Но сама Valve к разработке проекта непричастна.

Компания NVIDIA представила Half-Life 2 RTX — масштабную улучшенную версию оригинала, которая создаётся без участия Valve. Добавлять поддержку трассировки лучей вызвалась студия Orbifold, сформированная по инициативе самой NVIDIA. В неё входят четыре команды, состоящие из прожжённых мододелов, которые знают своё дело. Среди них есть люди, которые в ответе за Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.

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Мододелы полностью существенным образом «прокачают» внешний облик Half-Life 2, добавив в неё новые элементы (ассеты) и систему освещения. Это очень хорошо заметно по представленному видео — трассировка лучей действительно преображает картинку, но и качество текстур на высоте.

Half-Life 2 RTX создаётся с использованием платформы для создания модификаций NVIDIA RTX Remix, которая предоставляет возможность делать ремастеры старых проектов на DirectX 8 и 9. В основе этой технологии лежат автоматизированные алгоритмы улучшения графики. Платформа также позволяет добавить в игру поддержку трассировки лучей и технологии апскейлинга изображения DLSS.