Нужно дождаться ноября.

Издательство Kalypso Media и разработчики из принадлежащей им студии Realmforge назвали точную дату релиза своей фэнтезийной стратегии Dungeons 4. По такому поводу авторы показали первый геймплейный трейлер проекта.

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Подробности о стратегии должны появляться уже с завтрашнего числа, поскольку с 23 по 27 августа её будут показывать на немецкой выставке gamescom 2023. Посетители смогут опробовать публичную демоверсию на стенде Microsoft. Авторы уверяют, что Dungeons 4 сохраняет дух своей предшественницы, но всё должно стать больше и лучше, а «коварство теперь ещё изворотливее».

Dungeons 4 продолжит историю третьей части: Абсолютное Зло и верная (*кхм* — эту пометку оставили сами авторы) ему тёмная эльфийка Талия собираются вновь одержать победу над силами добра. Для этого им нужно будет построить уютное Подземелье для своих подданых, после чего отправлять существ во Внешний мир с целью напоминания добрым жителям, что только Зло правит их землями.

«Будьте ещё изворотливее, собирайте коварство и направляйте его на густые леса и зелёные луга Внешнего мира, чтобы окутать их тьмой. Позаботьтесь о надежной защите Подземелья: установите ловушки и отправьте побольше существ на его оборону. Настырные жители Внешнего мира не будут слоняться без дела, пока вы превращаете их земли в райский уголок Абсолютного Зла», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Dungeons 4 должна поступить в продажу 9 ноября текущего года. Проект разрабатывается для ПК (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store), а также для PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.