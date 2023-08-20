Выглядит бодро.

Издательство Bandai Namco и разработчики из FromSoftware провели специальное мероприятие под названием Showcase 2023, посвящённое грядущему экшену Armored Core VI. В рамках данного ивента был показан новый геймплей вкупе с сетевым PvP-режимом.

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Разработчики показывали бои на разных картах, акцентировали внимание на разных геймплейных аспектах, рассказывали о «лоре» и много чего ещё делали на протяжении двух с лишим часов. По факту, данное видео поможет игрокам сформировать исчерпывающее представление о том, что собой представляет Armored Core VI во всех его проявлениях.

«Управляйте собственной мехой в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, и попробуйте добиться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность своей мехи на земле и в воздухе.

В Armored Core вы можете подстраивать меху под собственный стиль игры. Выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию. Сражайтесь с мощными боссами на близкой и дальней дистанции, используя широкий спектр наступательных и оборонительных тактик», — гласит официальное описание проекта.

Armored Core VI: Fires of Rubicon предложит игрокам заняться сборкой и управлением большими мехами с удивительной манёвренностью, которая позволяет перемещаться по уровням во всех плоскостях. Проект совсем скоро поступит в продажу — это должно случиться 25 августа. В качестве целевых платформ указываются PC и консоли. За создание экшена, напомним, отвечают люди, которые подарили нам Elden Ring и Dark Souls.