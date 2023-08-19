Отправиться изучать загробный мир? В мире Path of Exile теперь это легко сделать.

Разработчики из независимой студии Grinding Gear Games выпустили очередное большое дополнение к ролевой игре Path of Exile. Аддон получил название «Испытание предков», он отправит игроков в загробный мир, где им предстоит принять участие в турнире. На ПК новый набор контента уже поступил в продажу, на консолях его появления стоит ждать 23 августа.

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«Испытание предков» отправит игроков в загробный мир Path of Exile, где они смогут принять участие в турнире с павшими вождями племён каруи. Предварительно геймерам нужно будет собрать команду из собственных воинов каруи, после чего выйти с ней на поле боя против вражеской команды.

Этих самых племён каруи в игре будет десять, каждой из них обладает собственными уникальными особенностями. Геймерам также предоставят возможность изучить расположение вражеской команды на поле боя и принять решение о правильной расстановке своих бойцов для последующего противостояния.

Сам турнир включает в себя механику автобаттлера. Воины в команде игрока действуют без прямого управления. Но персонаж игрока сможет принимать участие в сражении, поэтому сами битвы не проходят в полностью автоматическом режиме, как это принято в обычных автобаттлерах.

Любая победа в турнире сулит не только получение награды, но и начисление специальной валюты, за которую можно будет покупать предметы или вербовать воинов в свою команду. Наконец, в качестве награды также можно получить татуировки — особые предметы, которые заменяют свойства малых пассивных умений на древе.

«Испытание предков» также вернёт видоизменённую механику Запретного Святилища, добавит 10 уникальных предметов, 16 ключевых пассивных умений Атласа, 14 камней поддержки и изменённые классы восхождения Защитника и Вождя. За всеми прочими подробностями стоит перейти на сайт Path of Exile.