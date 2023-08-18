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Редактор зарубежного издания The Verge Том Уоррен сообщил, что запрет на публикацию обзоров ролевой игры Starfield спадёт до конца текущего месяца. Информация, как вы уже правильно догадались, была представлена в официальном микроблоге журналиста.
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Так, представители зарубежной игровой прессы смогут публиковать свои рецензии на «космический долгострой» от Bethesda уже 31 августа в 19:00 по московскому времени. Сам же Том Уоррен дал понять, что у него на руках имеется копия Starfield, поэтому и прохождение он уже начал. Отсюда следует логичный вывод, что подобные ревью-копии игры получили журналисты других изданий.
Релиз Starfield намечен на 6 сентября на ПК, Xbox Series X и S. Проект также с первого дня пополнит собой библиотеку Game Pass.
Совсем недавно стало известно, что ролевая игра Starfield ушла «на золото». То есть, больше переносов точно не случится, проект действительно поступит в продажу в ранее оговоренные сроки. Предзагрузка клиента Starfield на Xbox и в Microsoft Store началась ещё вчера, 17 августа, в Steam скачать основной массив данных разрешат скачать с 30 августа.
Starfield — это первая за 25 лет новая игровая вселенная, созданная Bethesda Game Studios. Действие проекта происходит в 2330 году, когда люди стали осваивать планеты за пределами Солнечной системы. Геймеру предстоит вступить в ряды «Созвездия» и покорить космос, занявшись исследованием более 1000 планет, городов, баз и причудливых миров.