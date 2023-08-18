Ревью-копии у журналистов уже на руках.

Редактор зарубежного издания The Verge Том Уоррен сообщил, что запрет на публикацию обзоров ролевой игры Starfield спадёт до конца текущего месяца. Информация, как вы уже правильно догадались, была представлена в официальном микроблоге журналиста.

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Так, представители зарубежной игровой прессы смогут публиковать свои рецензии на «космический долгострой» от Bethesda уже 31 августа в 19:00 по московскому времени. Сам же Том Уоррен дал понять, что у него на руках имеется копия Starfield, поэтому и прохождение он уже начал. Отсюда следует логичный вывод, что подобные ревью-копии игры получили журналисты других изданий.

Релиз Starfield намечен на 6 сентября на ПК, Xbox Series X и S. Проект также с первого дня пополнит собой библиотеку Game Pass.

Совсем недавно стало известно, что ролевая игра Starfield ушла «на золото». То есть, больше переносов точно не случится, проект действительно поступит в продажу в ранее оговоренные сроки. Предзагрузка клиента Starfield на Xbox и в Microsoft Store началась ещё вчера, 17 августа, в Steam скачать основной массив данных разрешат скачать с 30 августа.

Starfield — это первая за 25 лет новая игровая вселенная, созданная Bethesda Game Studios. Действие проекта происходит в 2330 году, когда люди стали осваивать планеты за пределами Солнечной системы. Геймеру предстоит вступить в ряды «Созвездия» и покорить космос, занявшись исследованием более 1000 планет, городов, баз и причудливых миров.